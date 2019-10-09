Машины на Большой Охте горели не случайно. Под подозрением — уволенный с работы петербуржец

Четыре автомобиля под окнами новостройки могли сгореть из-за мести уволенного менеджера. Поджогу предшествовали сообщения с угрозами.

Как сообщает 9 октября ИА «Журналистские расследования» (АЖУР), больше всего после пожара у 60-го дома по Свердловской набережной накануне утром досталось автомобилю коммерческого директора одной из компаний, которая занимается продажей лабораторного оборудования, и «Ауди» пенсионерки из Бокситогорска. Также обгорели машины студента-медика и одного из юристов университета Бонч-Бруевича.

Камеры видеонаблюдения запечатлели фигуру в темном капюшоне, которая в три часа ночи кинула некий горящий предмет в Volvo коммерческого директора фирмы. Именно ей поступали сообщения с угрозами от бывшего подчиненного. С работы его уволила владелица машины за нарушения, в добавок наказав штрафами.

Однако поджигатель, добавили собеседники «Фонтанки» в полиции, мог целиться и в «Гольф» студента-медика – машины стояли нос к носу.





Задержанных пока нет.