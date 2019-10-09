Не выполнил обещаний. В Мексике местные жители привязали мэра муниципалитета к пикапу и протащили по улицам

Плохие дороги довели жителей города Лас-Маргаритас до чрезвычайных мер. Они решили наказать чиновника, который пообещал их починить и не сделал этого.

Мэра Хорхе Эскандона привязали к пикапу и протащили по нескольким улицам, пока полиция не остановила машину, сообщает 9 октября РИА Новости.

В Twitter появилось видео произошедшего.





По данным местных СМИ, жизни чиновника ничего не угрожает. А вот 30 участников наказания по обвинению в похищении были задержаны и пойдут под суд.