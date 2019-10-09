В погоне за «мостом глупости». Преграду на Южном шоссе не преодолела Почта России

Железнодорожный мост на Южном шоссе, у станции «Сортировочная», навёрстывает конкурентов в соревновании с «мостом глупости». Меньше чем за неделю он поймал два грузовика, и оба – служб доставки.

Если 4 октября он по всем правилам снёс кузов «Газели» компании, занимающейся грузоперевозками, то 9-го не дал пройти почтовой машине. «Почта России не смогла... Ждите свои посылки "вовремя"», – иронизируют в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Мост на Южном шоссе входит в составленный «Фонтанкой» список собратьев «моста глупости» с Софийской улицы, и именно он открыл счёт в 2019 году «десептиконом, потерявшим броню». Строго говоря, на этой улице два моста, и высокий транспорт часто застревает именно под вторым, который немного ниже. Проехав первый, многие водители теряют бдительность.





Сам же мост на Софийской улице, отметив 10-летие, поймал в сентябре две «Газели», доведя счёт до 172.