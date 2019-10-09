Всемирный банк опять понизил прогноз по росту экономики России

Всемирный банк оставил ВВП страны рост лишь в один процент по итогам 2019 года. Девять месяцев назад этот показатель был 1,5%.

Но уже в апреле, как пишет 9 октября РБК, ожидания снизились до 1,4%, в июне — до 1,2%. И вот в октябре – всего 1%.

По мнению экспертов издания, в первую очередь на показатель влияют продолжающиеся санкции. Затем низкие инвестиции и слабый рост розничной торговли, а также замедление роста розничных продаж из-за повышения НДС и загрязнения «основных топливопроводов в Европу».

Более оптимистичный прогноз дает Минэкономразвития. Оно по итогам 2019 года прогнозирует рост ВВП в 1,3%. С ним согласен и Центробанк.



