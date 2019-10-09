«По ошибке». Twitter передал рекламодателям номера телефонов и адреса электронной почты пользователей

Twitter «по ошибке» использовал данные, которые сервису предоставляли для настроек безопасности, в том числе и для двухфакторной аутентификации, для показа рекламы. Сколько пользователей пострадали от такой «щедрости», в компании пока не говорят.

Так, среди скомпрометированной информации оказались номера телефонов и электронная почта пользователей, говорится в заявлении в блоге Twitter 9 октября.

По данным Tjournal, рекламодатели в Twitter до этого настраивали свои объявления по целевым спискам пользователей, составляемым на основе номеров телефонов и адресов электронной почты, которые есть в базах компаний. Когда же они эти списки загружали, то сервис сам сопоставлял их с номерами телефонов и адресами электронной почты пользователей сервиса. «Это было ошибкой. Приносим свои извинения», — заявили в компании.

Проблему исправили 17 сентября 2019 года.

Год назад Тwitter признавался, что хранил пароли пользователей в открытом файле в течение нескольких месяцев.



