Экс-чиновница, оскорбившая жителей Тулуна, нашла работу в музее

Бывшая глава пресс-службы губернатора и правительства Иркутской области Ирина Алашкевич, назвавшая пострадавших от паводка жителей Тулуна «бичевней» и «быдлом», нашла новую работу.

Так, сообщают 9 октября РИА Новости, экс-чиновница заняла должность замдиректора по развитию Иркутского областного государственного автономного учреждения культуры Архитектурно-этнографического музея «Тальцы». В разговоре с журналистами директор музея Владимир Тихонов, объяснил это тем, что Алашкевич достаточно квалифицирована для такой должности.

Аудиозапись, на которой женский голос оскорбляет местных жителей, ставших жертвами наводнения, после летнего визита Владимира Путина в Тулун, появилась в августе 2019 года. Слушатели по голосу якобы узнали руководителя пресс-службы губернатора и правительства Иркутской области Ирину Алашкевич. Сама она сначала заявила, что запись подделка, но потом извинилась за грубость и сказанные сгоряча слова. И уволилась.



