А давай вместе. «Союзмультфильм» проведет ребрендинг

Киностудия «Союзмультфильм» хочет поменять шрифт, ввести в оборот новый слоган и логотип. Все это необходимо для заработка за рубежом.

Глава компании Юлиана Слащева рассказала «Коммерсанту», что у существующего с 1939 года «Союзмультфильма» никогда не было единого логотипа: название рисовали по-разному практически в каждом проекте. Теперь будет единообразие и в логотипе, и в шрифтах, и в слоганах. Их рамках ребрендинга предлагается аж три — «А давай вместе!», «Союз=вместе», «Когда мы вместе».

Новый бренд ориентирован на две аудитории — дети до 12 лет и родители 30–40 лет, смотревшие мультфильмы в детстве.

Компания надеется таким образом увеличить доходы от продажи медиаправ и лицензий в России и за рубежом. Однако, эксперты уверены, что при всей логике решения, обновление может сопровождается негативом и уменьшить продажи. Рост гарантирован только в случае появления нового качественного контента.





Проектом обновления «Союзмультфильма» занимается та же фирма, что делала ребрендинг Новой Третьяковке.