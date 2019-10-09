Длинномер собрал «паровозик» из большегрузов на «Магистральной» в 10 км от места, где грузовик раздавил пикап L200

В соседнем с Петербургом районе Ленобласти, Всеволожском, за несколько часов случилось три впечатляющие аварии с большегрузами. Автомобилисты и местные жители отмечают, что грузовиков на этой дороге действительно много: вокруг расположены карьеры и большая стройка.

Три человека погибли на автодороге «Магистральная» (Северное полукольцо) в ДТП с грузовым «Мерседесом» и пикапом Mitsubishi L200 днём 8 октября. «Фонтанка» подробно писала об этом происшествии. ГИБДД ищет очевидцев.

В 10 километрах от этой аварии, на 240-м километре трассы, уже вечером столкнулись несколько грузовиков. Длинномер не успел затормозить и собрал «паровозик», сообщает «Дорожный инспектор» «ВКонтакте». К счастью, обошлось без пострадавших.





Целы остались и водители грузовика и контейнеровоза, столкнувшихся на дороге Санкт-Петербург – Завод имени Свердлова – Всеволожск в районе Колбино, под Колтушами. По данным «Дорожного инспектора», водитель контейнеровоза отказался от госпитализации, хотя глядя на фотографии, поверить в это сложно. В «ДТП и ЧП» пишут, что у водителя «Ивеко» пара царапин.

«Ивеко» врезалась сзади в стоящий КамАЗ, а тот от удара вошёл в дерево, утверждает Виталий. «На контейнеровозе работал очень опытный водитель! Что произошло, почему КамАЗ резко остановился, будет разбираться следствие», – пишет Михаил.

Ещё одно ДТП с грузовиком, по словам Ирины, произошло на 105-м километре Приозерского шоссе. «Тонар собрал кучу машин, и нас щебнем задело, – рассказывает она в «ДТП и ЧП». – Когда полетела на нас щебенка, и он стал заваливаться, было страшно. Хорошо, муж смог немного на обочину прижаться, и тонар устоял».