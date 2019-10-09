«ПетербургГаз»: возгорание на Мытнинской на газоснабжении не отразилось

Газораспределительная организация проводит проверку инцидента в центре Петербурга. Информацию о «взрыве», который красочно описывают очевидцы, в компании не потверждают.

В пресс-службе «ПетербургГаза» нашему изданию сообщили, что возгорание произошло при производстве работ. Оно было оперативно ликвидировано сотрудниками МЧС.

«На газоснабжении потребителей инцидент не отразился, причины произошедшего устанавливаются», – сообщили в компании.

Напомним, что столб огня напугал жителей дома 30 около половины первого ночи. Как сообщало МЧС, возле 4 этажного жилого дома происходило факельное горение на газопроводе диаметром 219 мм. Были эвакуированы 17 жильцов. Никто не пострадал.



