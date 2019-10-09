Россия сохранила позиции в Индексе глобальной конкурентоспособности за 2019

Всемирный экономический форум опубликовал свой исследование параметров конкурентоспособности стран мира. Россия сохранила 43-е место, не смотря на рост ряда показателей, пишут 9 октября РИА Новости.

Так в нашей стране, отмечают эксперты ВЭФ улучшилась ситуация с безопасностью, развитием транспорта и инфраструктуры, повысилась макроэкономическая стабильность, поднялись показатели инноваций и в целом динамичности бизнеса.

Первое место с большим отрывом по многим показателям в рейтинге занял Сингапур. На втором США, на третьем – Гонконг. Замыкают пятерку лидеров Нидерланды и Швейцария.

Самый большой рост с 2018 годы показала ЮАР, поднявшись сразу на семь пунктов. Саудовская Аравия поднялась на три позиции, Нидерланды и Гонконг на две и четыре позиции соответственно. А вот Индия,упала на сразу на десять пунктов.





Индекс глобальной конкурентоспособности измеряет готовность стран к четвертой промышленной революции. Он составлен из 12 показателей: качество институтов, состояние инфраструктуры, проникновение IT и современных коммуникаций, макроэкономическая стабильность, потребительский рынок, рынок труда, финансовая система, размер внутреннего рынка, здоровье, образование и навыки, динамика бизнес-развития, способность к инновациям.