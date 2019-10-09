На набережной Обводного канала горела коммуналка. Есть пострадавшие

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Под утро пожарным Петербурга пришлось тушить возгорание аж на двух этажах одного дома в Адмиралтейском района Петербурга. Дыма было больше , чем огня.

О возгорании «Фонтанке» сообщили читатели. По их словам, дым валил из окон сильно. На месте работали более 5 пожарных машин, а также приезжали три машины службы «03».





В петербургском МЧС нашему издания подтвердили, что в 3.35 их вызвали на набережную Обводного канала 156. Судя по всему, пожар начался на четвертом этаже в коммунальной квартире, где выгорела обстановка в комнате площадью 27 квадратных метров на площади 10 квадратных метров. Потом огонь перекинулся на пятый этаж, где выгорел балкон на всей площади и комната на площади 10 квадратных метров.

В 4.31 пожарные ликвидировали открытое горение.

По данным ведомства, два человека пострадали.