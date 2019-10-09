В России могут возникнуть перебои с поставками импортной воды из-за новых правил маркировки

Проект постановления правительства о проведении в России эксперимента по маркировке минеральной и питьевой воды, подготовило Министерство промышленности и торговли. Проверка в нем перепоручена таможенным органам.

Как следует из документа, который приводят РИА Новости 9 октября, так как уже на границе на бутылках должна быть соответствующая маркировка, то наносить коды на тару нужно будет до их ввоза в страну. Зарубежные производители вряд ли готовы будут сразу менять свой производственный процесс, что переложит обязанность по маркировке на российских импортеров. На подготовку к выполнению новых правил уйдет какое-то время.

В министерстве объясняют появление новых правил борьбой с незаконным оборотом минеральной и питьевой воды. Чиновники уверены, что нововведения не вызовут роста цен.



