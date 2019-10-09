Автобус не довёз рабочих, встретив на Садовой женщину

Как минимум два пешехода пострадали в ДТП в Санкт-Петербурге вечером 8 октября. Об одном, на проспекте Героев, «Фонтанка» сообщала. Второй инцидент произошёл в центре города ближе к полуночи.

На перекрёстке Садовой и Инженерной улиц автобус-корпоративная развозка сбил женщину, переходившую дорогу, рассказывают очевидцы уже 9 октября в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Прибывшие на место сотрудники Скорой помощи увезли её в больницу.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com

Подписчик паблика Александр уверяет, что виновата девушка: переходила дорогу, глядя в свой телефон, и попала в мёртвую зону автобуса, а тот, по его словам, поворачивал по правилам.





Ирина передаёт слова своего мужа, возвращавшегося на этом автобусе домой с автомобильного завода: «Ехали с работы. Начал тормозить, но не успел. Не ожидал, что его не заметят. <…> Парни в салоне попадали, кто на передних сидениях сидел».

Точные обстоятельства ДТП выясняются.