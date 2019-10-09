СМИ: информатор, сообщивший о содержании разговора Трампа с Зеленским, имеет связи с кандидатом в президенты от демократов

Американские СМИ продолжают собственное расследования появления информации о содержании разговора главы США с президентом Украины, в ходе которого тот просит обратить внимание правоохранительных органов Украины на сына своего основного конкурента по выборам. Так газета Washington Examiner, которую 9 октября цитирует «Коммерсант», нашла информацию о связи информатор, подавшего жалобу на телефонный разговор с одним из кандидатов в президенты от Демократической партии. Личность кандидата не раскрывается.

Так, отмечается, что генеральный инспектор разведывательного сообщества США Майкл Аткинсон отмечает политическую предвзятость информатора в пользу соперников Трампа на предстоящих выборах. И сам информатор — зарегистрированный демократ, имевший профессиональные отношения с одним из кандидатов от демократической партии.

Напомним, на сайте комитета по разведке Палаты представителей США обнародовали жалобу информатора, у которого вызвал подозрения июльский телефонный разговор господина Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Позже жалобу на разговор подал второй информатор.

Белый дом США обнародовал расшифровку переговоров, а вот Киев свою версию стенограммы публиковать не готов.



