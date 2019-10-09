Johnson & Johnson обязали выплатить рекордную компенсацию мужчине с аутизмом за внезапно выросшую грудь

Суд Филадельфии удовлетворил иск жителя США Николаса Мюррея, который получил непредсказуемый результат после приема лекарства производства дочерней компании Johnson & Johnson Janssen, назначенного врачом. 26-летнего мужчину догнал побочный эффект препарата, который он принимал в детстве.

Как сообщает Reuters, компания выплатит ему компенсацию в размере 8 млрд долларов за неуказанный в инструкции к препарату Risperdal побочный эффект в виде начавшей расти груди.

Молодой человек употреблял лекарство, которое является антипсихотропным лекарством для предотвращения приступов шизофрении и биполярного расстройства. Также его прописывали людям с аутизмом, которым страдает Мюррей.

Компания пока не отказалась от оспаривания результатов суда.



