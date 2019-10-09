Столб огня разбудил жителей дома на Мытнинской улице. Под окнами произошел прорыв газопровода

О «взрыве» у дома 30 по Мытнинской улице очевидцы начали сообщать около часа ночи 9 октября. «К фонтанам уже привыкли, теперь факелы начнутся», – предполагали читатели «Фонтанки».

«Началось на самом деле неожиданно», - рассказывают в соцсетях очевидцы. По их словам, в течение нескольких дней под окнами дома проводились дорожные работы: «Копают на улице и днем, и ночью, практически без перерывов».





Когда работчники увидели столб огня, вырвавшийся из поврежденного газопровода, они сначала, уверяют жители дома, начали лопатами закапывать пламя, но никакого результата это не принесло.

В пресс-службе ГУ МЧС РФ по Петербургу сообщили, что прибыли через несколько минут после вызова в 0.33. «Возле 4 этажного жилого дома происходило факельное горение на газопроводе диаметром 219 мм. Были эвакуированы 17 жильцов. Горение ликвидировано».

Жители дома в соцсетях пишут, что пока усмиряли огонь, пожарные поливали водой стены первого этажа, чтобы уменьшить температуру и соответственно ущерб от прорыва.

По данным ведомства, сотрудники «ПетербургГаза» установили хомут на магистраль, люди вернулись домой.