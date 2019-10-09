«На 100 000 человек были две девчонки и священник. Не осталось никого». ОНК Петербурга реформировали тайным голосованием

В новый состав Общественной наблюдательной комиссии Петербурга не включили самых активных участников «тюремных» походов и наиболее популярного среди заключенных священника.

Яна Теплицкая//кадр из видео/Команда 29/YouTube

Благодаря Яне Теплицкой и Екатерине Косаревской развивались крупнейшие скандалы последних лет, а протоиерей Олег Скоморох пошел на повышение в УФСИН. Об отборе новой ОНК сообщила 8 октября Общественная палата России. Состав петербургской комиссии расширен с 25 членов до 40, но в нее по неизвестным причинам не попали Теплицкая и Косаревская.

«Нам тоже никто не объяснял процедуру отбора. Было голосование, не было – мы не знаем. Есть прецеденты, когда Общественная палата только через суд предоставляла данные о том, каким образом выбирались члены новых ОНК», – уточнила «Фонтанке» Теплицкая.

Председатель ОНК прошлого созыва и член нынешнего Александр Холодов сообщил «Фонтанке», что о своем переизбрании он узнал, как и все, – из опубликованных на сайте Общественной палаты списков.

По данным Общественной палаты РФ, в местах принудительного содержания Петербурга на начало 2019 года находились 105 тысяч человек – в среднем на одного члена ОНК приходилось 4200 задержанных, арестантов, осужденных.





«Фактически беготней по ИВС, СИЗО и колониям занимались эти две девчонки – Теплицкая и Косаревская, – признает в беседе с «Фонтанкой» член наблюдательной комиссии прошлого созыва. – От них было больше всего шуму, но и толку тоже. В конце концов, наша основная функция – общественный контроль за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания. Для этого нужна холодность в отношениях с администрациями учреждений. У них это получалось лучше всех».

Теплицкая и Косаревская причастны к самым громким историям последних лет. Они выносили на свет показания фигурантов сообщества «Сеть» о пытках при задержании, в СИЗО-3 на Шпалерной и СИЗО-6 в Горелово, публиковали объяснения проткнутого ружьем Игоря Саликова, за что сотрудник ФСБ Илья Кирсанов получил четыре года колонии, пытались узнать подробности содержания в изоляторе лиц, проходящих по делу о теракте в метро Петербурга.

По словам Теплицкой, подвижки в формировании ОНК есть. В петербургскую комиссию включены председатель правозащитной организации «Гражданский контроль» Елена Шахова и соратник Теплицкой-Косаревской Роман Ширшов, а нижегородскую – глава общественного комитета против пыток Игорь Каляпин.

«Раньше представителей крупных правозащитных организаций не подпускали к ОНК», – добавляет Теплицкая.

Не остался в составе ОНК протоиерей Олег Скоморох – председатель отдела по тюремному служению Санкт-Петербургской епархии. По словам бывших членов комиссии, он был одним из самых уважаемых среди заключенных священников. Ранее Скоморох совмещал комиссию с членством в составе Общественного совета УФСИН Петербурга и области. Это многим казалось странным, но терпимым. В конце августа 2019 года Скоморох получил еще более видную должность – помощника начальника УФСИН по работе с верующими. Такое совмещение уже было неприемлемым.