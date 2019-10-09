Умер бывший главный архитектор Петербурга Юрий Митюрёв

Скончался Юрий Митюрёв, главный архитектор Петербурга в 2008-2013 годах, член градостроительного комитета и основатель мастерской «Студио-АММ». Информацию официально подтвердили в Смольном в ночь на 9 октября.

Юрий Митюрёв в 1972 году окончил Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина, тогда же начал свою профессиональную деятельность. Работал в институтах Ленпромстройпроект, ЛГПИ, ЛенНИИпроект. В 1991 году создал и возглавил свою архитектурную мастерскую, которая на сегодняшний день носит название «Студио-АММ».

Митюрёв в 2002 году был удостоен звания «Заслуженный архитектор России».



