Сенаторы в США увидели рекордный рост активности «фабрики троллей» после выборов

Комитет верхней палаты Конгресса, занимающийся расследованием вмешательства России в американские президентские выборы 2016-го года, сообщил об увеличении активности со стороны «Агентства интернет-исследований» после этого голосования. Такая ситуация усиливает опасения по поводу вмешательства со стороны иностранных государств в президентскую кампанию 2020 года, сообщает 8 октября РБК со ссылкой на доклад комитета.

В нем отмечается, что масштабы деятельности агентства, штаб-квартира которого расположена в Санкт-Петербурге, «увеличились, а не уменьшились, после выборов 2016 года». В комитете сообщили, что активность связанных с агентством аккаунтов в Instagram выросла на более чем 200%, а в Facebook, Twitter и YouTube — на 50%.

Возглавляемый республиканцем Ричардом Барром и демократом Марком Уорнером комитет пришел к выводу, что афроамериканцы оказались этнической группой, наиболее пострадавшей от действий со стороны подобных российских кампаний, цель которых «состояла в том, чтобы обострить внутреннюю напряженность в США и увеличить шансы Дональда Трампа на переизбрание».

В этой связи комитет рекомендовал Конгрессу рассмотреть новые закононопроекты, требующие раскрытия информации о том, кто платит за онлайн-рекламу, связанную с выборами. Также в докладе говорится, что социальные сети, которые подверглись критике за распространение пропаганды, обязаны предоставлять дополнительную информацию о том, что они находят на своих платформах.



