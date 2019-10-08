Сенаторы в США увидели рекордный рост активности «фабрики троллей» после выборов
Комитет верхней палаты Конгресса, занимающийся расследованием вмешательства России в американские президентские выборы 2016-го года, сообщил об увеличении активности со стороны «Агентства интернет-исследований» после этого голосования. Такая ситуация усиливает опасения по поводу вмешательства со стороны иностранных государств в президентскую кампанию 2020 года, сообщает 8 октября РБК со ссылкой на доклад комитета.
В нем отмечается, что масштабы деятельности агентства, штаб-квартира которого расположена в Санкт-Петербурге, «увеличились, а не уменьшились, после выборов 2016 года». В комитете сообщили, что активность связанных с агентством аккаунтов в Instagram выросла на более чем 200%, а в Facebook, Twitter и YouTube — на 50%.
Возглавляемый республиканцем Ричардом Барром и демократом Марком Уорнером комитет пришел к выводу, что афроамериканцы оказались этнической группой, наиболее пострадавшей от действий со стороны подобных российских кампаний, цель которых «состояла в том, чтобы обострить внутреннюю напряженность в США и увеличить шансы Дональда Трампа на переизбрание».
В этой связи комитет рекомендовал Конгрессу рассмотреть новые закононопроекты, требующие раскрытия информации о том, кто платит за онлайн-рекламу, связанную с выборами. Также в докладе говорится, что социальные сети, которые подверглись критике за распространение пропаганды, обязаны предоставлять дополнительную информацию о том, что они находят на своих платформах.
Справка:
После президентских выборов 2016 года, на которых победил Дональд Трамп, американские спецслужбы обвинили Россию во вмешательстве в ход голосования, а новоизбранного президента — в сговоре с Москвой. И в Кремле, и в Белом доме все эти обвинения отвергли.
Спецпрокурор Роберт Мюллер по итогу расследования не нашел сговора между Трампом и российскими властями. Тем не менее, российское вмешательство в президентскую кампанию в США в 2016 году спецпрокурор считает доказанным. В частности, он уверен, что разногласие в обществе сеяла так называемая фабрика троллей - «Агентство интернет-исследований», которое связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным.
29 мая спецпрокурор объявил, что уходит в отставку и распускает свою группу. Комментируя итоги расследования, Трамп указал, что «разгневанные демократы» расследовали то, чего не было. Президент России Владимир Путин назвал предсказуемыми выводы Мюллера. Он подчеркнул, что Москва не вмешивалась ни в какие американские выборы и не было никакого сговора с Трампом.