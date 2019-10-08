Из-за бедности россияне стали чаще получать «бумажные» загранпаспорта

Доля заграничных паспортов с электронным носителем – так называемых «нового поколения», сроком действия десять лет, продолжает снижаться. Об этом 8 октября сообщило Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Утвержденная в 2014 году Государственная программа «Информационное общество» предусматривала, что в этом году больше половины выдаваемых заграничных паспортов будут нового поколения, а в 2020 году их доля достигнет 56 процентов. Однако этим ожиданиям не суждено было сбыться – по данным ведомства, только за первое полугодие количество обращений граждан за получением заграничного паспорта с электронным носителем снизилось на 28 процентов, на 21 процент уменьшилось количество заявок, подаваемых посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг.

Такую тенденцию чиновники объясняют повышением государственной пошлины за оформление электронного паспорта с 3,5 до 5 тысяч рублей. При подаче заявки через Интернет гражданам также выгоднее оформлять «бумажные» заграничные паспорта сроком действия пять лет. Кроме того, паспорт с электронным носителем пока можно получить не во всех МФЦ, закупить программно-технические комплексы «Криптобиокабина» для предоставления данной услуги планируется до конца года. В свою очередь оборудование государственной системы паспортно-визовых документов нового поколения технически устарело, что приводит к постоянным поломкам, финансирование на его замену не выделяется. «В этой связи в настоящее время порядка 9 процентов объектов МВД России не работает, что также сказывается на количестве оформляемых заграничных паспортов нового поколения и снижении популярности данной услуги», – констатируют в Минкомсвязи.

Схожая ситуация наблюдается и в российских консульствах: «С учетом падения уровня жизни в ряде стран постсоветского пространства, проживающие там граждане Российской Федерации все чаще делают выбор в пользу паспорта старого образца, консульский сбор за который в 2,6 раза ниже», – поясняют в связном ведомстве.

По данным Министерства внутренних дел РФ, за первые шесть месяцев этого года было выдано почти 2,3 млн заграничных паспортов всех типов.



