I'll be back. Терминатор снова сошелся с Водоканалом в Александровском саду

Арнольд Шварценеггер вернулся в Александровский сад в Петербурге в самом устрашающем своем образе. Это третий раунд его схватки с Водоканалом.

Фото будки Водоканала с изображением Терминатора «Фонтанке» 8 октября прислали читатели. Речь идет о пульте управления фонтаном рядом с Адмиралтейством.

5 октября на том же месте появилась копия портрета Арнольда Шварценеггера работы Никаса Сафронова, который «Железному Арни» вручили в Петербурге в ходе форума «Синергия». Водоканал оперативно отправил бригаду, чтобы демонтировать изображение, так как с ним никто его размещение не согласовывал.





В свою очередь, Сафронов назвал действия предприятия вандализмом. Вскоре после этого на будке появилась надпись «I'll be back». Ее тоже быстро убрали, однако, как выяснилось, Терминатор сдержал слово. Следующий шаг Водоканала предугадать не сложно.

Сам Никас Сафронов сообщил «Фонтанке», что, по его мнению, надо было оставить первое изображенин и не обижать тех, кто его разместил. «Никому не мешает красивая работа. Ладно, если бы жители были против... – говорит художник. – Теперь эту запись точно надо убрать, потому что она вызывает негативные чувства. Если они это не могут сделать, не хватит краски, я приеду и сам замажу, потому что это лставлять точно нельзя. Я надеюсь, в городе разберутся, что оставить, что убрать».