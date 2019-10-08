«Почтовые сервисы скрывают злоумышленников». Опубликованы законопроекты о миллионном штрафе за отказ раскрывать email-переписку

Законопроекты группы сенаторов во главе с автором «суверенного Интернета», председателем комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андреем Клишасом, опубликованы вечером 8 октября на сайте Государственной Думы.

Документы, которые приравнивают сервисы мгновенных сообщений, мессенджеры, к email-сервисам, т.е. классической электронной почте, стали следствием неспособности правоохранительных органов РФ противостоять сообщениям о ложных заминированиях объектов городской инфраструктуры, которые злоумышленники отправляют письмами.

«Компетентными органами проводятся необходимые мероприятия по поиску злоумышленников, однако использование распространителями анонимных угроз почтовых сервисов позволяет им скрывать свои персональные данные», – утверждают сенаторы Клишас, Бокова, Башкин и Карлин в пояснительной записке к поправкам в ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» .

Парламентарии предлагают легализовать единое определение для мессенджеров и электронной почты – «организатор сервиса обмена сообщениями», и обязать владельцев таких сервисов «ограничивать возможность осуществления пользователем сервиса обмена сообщениями».





«В течение суток с момента получения требования уполномоченного органа исполнительной власти о фактах передачи электронных сообщений, содержащих информацию, распространение которой в РФ запрещено», – сказано в законопроекте.

При этом сенаторы демонстрируют заботу о гарантированных Конституцией РФ свободах гражданина и просят коллег в Госдуме убрать из закона требование к организаторам сервисов обмена сообщениями проверять и оценивать содержимое приватных электронных сообщений пользователей.

«Законопроектом на оператора будет возложена обязанность исключительно по блокировке передачи пользователем электронных сообщений и только на основании информации и соответствующего требования уполномоченного федерального органа исполнительной власти. Указанное изменение позволит не только более эффективно противодействовать угрозам, но и обеспечит соблюдение прав граждан, гарантированных Конституцией», – уверен Андрей Клишас.

Вместе с тем, парламентарий полагает, что блокировка отдельных сообщений с запрещённой информацией уже не актуальна.

«Целесообразно полностью блокировать пользователя, а не отдельные отправляемые им сообщения», – сказал сенатор «Фонтанке» ранее.





Второй законопроект, подкрепляющий правку закона «об информации», вносит изменения в статью 13.39 Кодекса об административных правонарушениях РФ. Штрафы для граждан в размере 2-5 тысяч рублей, для должностных лиц в 30-50 тысяч и юридических лиц от 800 тысяч рублей до 1 миллиона рублей будут касаться и мессенджеров и электронной почты.