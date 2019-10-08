Нидерланды решили расследовать роль Украины в деле о крушении «Боинга» над Донбассом

Парламент Нидерландов поддержал проведение дополнительного расследования роли Украины в деле о крушении малайзийского «Боинга» MH17 над Донбассом летом 2014 года. Об этом сообщил депутат от партии «Христианско-демократический призыв» Крис ван Дам в Twitter 8 октября.

По словам ван Дама, решение было принято единогласно. Следствие выяснит, почему Украина не закрыла воздушное пространство несмотря на то, что там велись боевые действия, пишет Lenta.ru.

О предложении дополнительно расследовать действия украинской стороны стало известно 2 октября. Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок усомнился в выполнимости этой задачи, потому что для этого «потребуется сотрудничество не только со стороны Украины, но и со стороны России».

В начале октября Нидерланды попросили российскую прокуратуру помочь найти Владимира Цемаха — свидетеля по делу о крушении «Боинга», которого передали России в рамках обмена заключенными между Москвой и Киевом. Голландские власти хотят пообщаться с ним и собрать возможную информацию, которой он может обладать. После обмена пленными украинский лидер Владимир Зеленский рассказал, что Цемаха уже допрашивали на территории Украины перед отправкой в Москву.

«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли. Международная следственная группа по итогам расследования назвала имена обвиняемых по делу о гибели «Боинга». Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Олег Пулатов, Сергей Дубинский и украинец Леонид Харченко. Все они, по версии следствия, имеют отношение к перемещению комплекса «Бук», из которого, предположительно, был сбит лайнер.



