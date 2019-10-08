Путин созвал совещание Совбеза России из-за обострения ситуации в Сирии

Президент Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности, обсудив обострение ситуации на северо-востоке Сирии.

Участники совещания Совбеза обменялись мнениями по поводу начала работы Конституционного комитета Сирии. Все они отметили, что на данном этапе важно избегать каких-либо действий, которые могут препятствовать мирному урегулированию в Сирии, сообщает 8 октября РБК.

Ранее ситуацию на северо-востоке Сирии обсудили министр иностранных дел Сергей Лавров и его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу.

Ситуация в Сирии обострилась из-за заявлений Турции о готовности начать очередную самостоятельную военную операцию на северо-востоке Сирии против курдских формирований. О завершении подготовки операции заявили в турецком Минобороны 8 октября.





Анкара заявиляла о том, что США начали вывод своих военных из района проведения операции турецких войск. Вашингтон, в свою очередь, уточнил, что речь идет не о выводе войск, а об их передислокации. Президент США Дональд Трамп уточнял, что там находилось всего 50 американских военных.

В то же время, американский лидер предупредил, что США не намерены бросать сирийских курдов, являвшихся одними из основных союзников коалиции по борьбе с «Исламским государством» (запрещенная в России группировка), и готовы помогать им поставками оружия.