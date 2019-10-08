Жаров намерен расправиться с Telegram за год. Новый способ Роскомнадзор обещал еще летом

Глава Роскомнадзора рассказал студентам-отличникам технических вузов о том, как ведомство разрабатывает новую систему противодействия распространению запрещенной информации. Конец работы Telegram он предрек примерно через год.

К беседе Александра Жарова с первокурсниками прислушивались корреспонденты Lenta.ru 8 октября, на встречу позвали тех, кто поступил на технические специальности со 100-балльным ЕГЭ. Новая система, заверил студентов глава Роскомнадзора, поможет полностью заблокировать в России мессенджер Telegram. Она будет основана на технологии DPI, (разработана, в том числе, для поиска вирусов и фильтрации информации) подсказал разработчикам мессенджера Жаров и добавил, что на работы уйдет еще год.

О том, что нынешняя система блокировки неэффективна и будет разработана новая, Жаров рассказывал в начале лета. Тогда он обещал, что мессенджер продолжит зависать, а в сентябре назвал противостояние с Telegram борьбой «снаряда и брони».



