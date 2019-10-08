«Любимая сказка прокуроров - о стране дураков». Дело Израйлита посыпалось, рискуя не дожить до приговора

Три прокурора не смогли объяснить, как можно сначала отмыть похищенные деньги и только потом их похитить.

Валерий Израйлит//Руслан Шамуков/ТАСС

Обвинение бывшему председателю совета директоров компании «Усть-Луга» потеряло один эпизод на первом же судебном заседании, а на следующем дело может быть возвращено следствию из-за неразрешимых противоречий.

О безнадежности обвинения Валерия Израйлита по статье 174.1 УК «Легализация денежных средств, приобретенных в результате преступления» стало известно в Смольнинском суде 8 октября. Судья Анжелика Морозова предложила предпринимателю прекратить этот эпизод, так как сроки давности привлечения к уголовной ответственности истекли.

Израйлит полностью не признает вину и настаивает на оправдании. Поэтому против прекращения дела по нереабилитирующему основанию будет и дальше возражать. Но какой бы ни был приговор, наказание по 174.1 УК не предусмотрено.

С легализацией преступных доходов напрямую связано обвинение по двум эпизодам особо крупного мошенничества. По версии обвинения, в мае 2010 года Израйлит перевел за рубеж похищенные деньги и приобрел на них предметы роскоши. Защита предпринимателя сегодня обратила внимание на то, что эпизоды хищения – с лета 2010 по декабрь 2011 года – хронологически следуют за легализацией похищенного. Это противоречие адвокаты считают неразрешимым и идущим вразрез логике, поэтому 8 октября они обратились в суд с ходатайством о возврате дела прокурору.





«У защиты нет сомнений в том, что любимой книгой авторов обвинительного заключения является сказка «Приключения Буратино» и ее глава, повествующая о чудесной «стране дураков», – дополнили они ходатайство образными оборотами.

Дело в прокуратуру уже возвращалось из суда ранее, и повторный провал в надзорном ведомстве могут не пережить. Представители обвинения сегодня не смогли объяснить противоречия в датах и попросили время на раздумья, чтобы посоветоваться со старшими коллегами и сформулировать свою позицию. Заседание отложено на неделю, до следующего вторника.

Сегодня стало известно, что прокуратура передумала ссылаться в качестве доказательства на специальную налоговую декларацию, которую Израйлит в 2016 году подал для амнистии своего капитала. Сведения из нее охраняются законом и не подлежат доступу даже государственным органам, кроме налоговой. Изымала спецдекларацию ФСБ, которая вела дело Израйлита.