«Выбесила всех». Следователь 4 часа допрашивал бегавшую 9 месяцев Арину, но та оказалась крепким орешком

Стали известны подробности четырёхчасового допроса восьмиклассницы Арины, которая 9 месяцев по-шпионски скрывалась от следствия и наконец вернулась домой. В СК признались: «выбесила всех».

Как сообщает 8 октября 47 news, добиться от подростка каких-либо подробностей о её скитаниях не удалось. Она призналась, что, пока бегала, сменила 12 съёмных квартир, но ни одного адреса вспомнить не смогла. Денежный вопрос решала работой в семи-восьми кафе в качестве официантки, но названия заведений и их местоположение не выдала. Если девушке нужен был телефон, просила у соседей или прохожих, чтобы полиция не смогла запеленговать ее местонахождение. В традициях лучших шпионских фильмов Арина изменила внешность насколько было возможно – перекрасилась из блондинки в брюнетку, проколола бровь.

15-летняя школьница объяснила своё бегство тем, что мама с ней якобы грубо разговаривала. Она также уточнила, что долго готовилась к побегу, заранее удалила всё из соцсетей и мессенджеров, а после ухода сразу же выкинула мобильник и купила себе новую куртку, чтобы не походить на девочку из ориентировок.

Восьмиклассница Арина ушла из дома в канун Нового 2019 года, оставив родителям записку с просьбой не искать. Отец девушки рассказал «Фонтанке» детали возвращения блудной дочери.



