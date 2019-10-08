Отстаивать права российских дипломатов, которых не пустили на Генассамблею ООН, будет Боливия

Постоянный представитель Боливии в ООН Сача Серхио Льорентти Солис намерен обратиться к председателю 74 сессии Генассамблеи, а затем и к генеральному секретарю организации. Обсуждать будет не выданные россиянам визы.

Об этом Солис 8 октября сообщил ТАСС, в структуре ООН представитель Боливии занимает должность председателя Первого комитета 74-й сессии ГА ООН. Солис добавил, что вопрос считает очень важным и действовать он намерен незамедлительно. Запрос председателю 74 ассамблеи и генсекретарю может поступить «по возможности уже сегодня».

На Генассамблею в Нью-Йорке не попали десять делегатов от России, им не дали американские визы, объяснив это техническим сбоем. После этого спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что подтверждать списки участников должно руководство ООН, а США лишь «штамповать визы». Она также утверждала, что Россия не против разместить на своей территории штаб-квартиру ООН.



