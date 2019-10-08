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Происшествия
08.10.2019 21:19
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У ГИБДД есть версия, как грузовик мог раздавить пикап L200 вместе с людьми, но очевидцев не хватает

«Дорожный инспектор. Санкт-Петербург» / vk.com/dorinspb

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ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области разыскивает очевидцев смертельной аварии, произошедшей днём 8 октября на 251-м километре автодороги «Магистральная» (Северное полукольцо), около посёлка Стеклянный. Несмотря на то, что выжил только водитель грузовика, согласно предварительной информации, именно он считается виновником ДТП.

На данный момент основная версия ГИБДД выглядит так: при невыясненных обстоятельствах мужчина 1972 года рождения на грузовом Mercedes с полуприцепом, двигавшийся от посёлка Лесное в сторону дороги Парголово – Огоньки (Выборгское шоссе), выехал на встречную полосу и совершил столкновение с Mitsubishi L200. Водитель и двое пассажиров пикапа скончались на месте до прибытия Скорой помощи. Личности погибших устанавливаются. Неясно также, куда двигался «Митсубиши» и двигался ли вообще.


Если вы располагаете какой-то информацией об этом ДТП, Госавтоинспекция просит сообщить её по телефону: (812) 573-29-49 или направить на электронную почту: propaganda78@mail.ru.

У ГИБДД есть версия, как грузовик мог раздавить пикап L200 вместе с людьми, но очевидцев не хватает

Сейчас на месте работают следователи. Как стало известно «Фонтанке», очень быстро приехали представители транспортной компании и адвокат водителя «Мерседеса», они предлагают свои версии ДТП. В кузове пикапа несколько бензопил, вдоль дороги много спиленных деревьев, неподалёку объявление о проведении технических работ и о необходимости снизить скорость до 50 км/ч.

Фотографии и видео с места аварии появились на «Дорожном инспекторе», в паблике «ОУ "Пожарно-спасательная служба МО «Агалатовское»", в «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Видно, что удар многотонной машины пришёлся в боковую часть пикапа, тоже немаленького автомобиля, и их вынесло не просто в кювет, а в лес.

Автомобилисты, знающие эту дорогу, отмечают, что на ней стало много грузовиков: в окрестностях расположены карьеры и крупная стройка. «Там с карьеров постоянно песковозы идут на Приозерку. Не хочу никого обвинять, но они реально там летают, в населённых пунктах скорость не снижают – идут под 80. Иногда лезут на обгон», – жалуется в «ДТП и ЧП» Андрей. По мнению Людмилы, трасса опасна для жизни не только автомобилистов, но и для жителей посёлков, которые «стали заложниками ситуации с большегрузами». «Зимой это борьба за выживание в прямом смысле! На тёмной трассе по середине несутся грузовики, а жители вынуждены в канавы прыгать, да и легковушки тоже, – пишет Людмила. – Никаких пешеходных дорожек нет. <...> В Лесном темнота. Один тусклый фонарь на остановке». По её словам, местные жители пишут обращения чиновникам (одно из них опубликовано в сообществе «Околица СНТ Стеклянный Лесное»), собирают подписи, но пока всё безрезультатно.

Автодорога «Магистральная» была передана в федеральную собственность осенью 2018 года, сейчас её обслуживает ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Как неоднократно подчёркивалось в пресс-релизах учреждения, к моменту передачи из регионального подчинения она находилась в неудовлетворительном состоянии, и приведение её в нормативное состояние является одной из приоритетных задач Упрдора.


© Фонтанка.Ру
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