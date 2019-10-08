Происшествия
Дыру на Тухачевского, в которую стремился минивэн, залатали
Теплоэнергетики закончили ремонт аварийной трубы в Красногвардейском районе Петербурга вечером 8 октября.
Как сообщили «Фонтанке» в компании «Теплосеть Санкт-Петербурга», которая обслуживает сети на Маршала Тухачевского, поменять пришлось 11 метров трубопровода. К вечеру 8 октября все работы окончены.
Прорыв латали с семи утра, в какой-то момент на месте аварии образовалась существенная дыра, в которую чуть не провалился минивэн.
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