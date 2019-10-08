Суд в Москве счел платную регистрацию на иностранные рейсы «Победы» незаконной. Требование прокуратуры устояло со второго раза

Московский городской суд отменил требование авиакомпании «Победа» о плате за регистрацию на свои рейсы в иностранных аэропортах. Оно прямо противоречит закону.

Об этом сообщает ТАСС 8 октября со ссылкой на представителя Московской межрегиональной транспортной прокуратуры, от имени которой в декабре прошлого года был подан иск в Щербинский районный суд столицы. Суд первой инстанции истцу отказал, но доводы надзора услышали на апелляционном заседании. Федеральные авиационные правила прямо указывают, что перевозчик в аэропорту обязан обеспечить регистрацию и оформление багажа, дополнительная плата за такие услуги незаконна.

Как сообщалось ранее, «Победа» за распечатывание талона в терминале могла составлять 25 евро, что порой равнялось половине стоимости самого билета.



