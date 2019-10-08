В Москву из Берлина приехал поезд с радиоактивным вагоном. След мог оставить пассажир с онкологическим заболеванием

Превышение радиационного фона зафиксировали в поезде, который прибыл на Белорусский вокзал в Москве из Берлина вечером 8 октября. Причиной мог стать один из пассажиров.

Встречать поезд из Германии, который прибыл в 19.35 мск, направили мобильную радиационно-химическую лабораторию и специалистов «Радона», сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Первыми превышение фона зафиксировали пограничники. По данным «Интерфакса», следы радиации мог оставить один из пассажиров поезда, который проходит лечение от онкологического заболевания.

По факту проводится проверка.



