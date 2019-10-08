Скорая помощь Дубая получила суперкары, чтобы быстрее приезжать к пациентам

Служба скорой помощи Дубая теперь сможет гораздо быстрее приезжать к пациентам, поскольку приобрела два новых спорткара Nissan GT-R и Chevrolet Corvetteп, а также Range Rover – на тот случай, если больной окажется в труднодоступной местности.

Как пишет 8 октября GT Spirit, крупнейший город ОАЭ известен своим богатством, и городские службы стараются поддерживать этот имидж. Так, полиция Дубая ездит на спортивных суперкарах, вроде Bugatti Veyron или Aston Martin One 77, но для этого есть причина важнее имиджа: быстрые автомобили полезны в случае погони за правонарушителем.

В Скорой помощи также полагают, что со спорткарами время прибытия по вызову сократится на 4-8 минут. Хотя эти автомобили не предназначены для транспортировки пациентов (для этого в городе есть медицинские вертолеты), каждый оборудован аппаратами для реанимации и искусственного дыхания, баллонами с кислородом и другой аппаратурой для оказания экстренной помощи. Медики собираются использовать спорткары в основном в туристических местах и во время массовых мероприятий.

Опыт эксплуатации спортивных автомобилей у Скорой помощи Дубая уже есть. Ранее в ее распоряжение были предоставлены Lotus Evora, Dodge Challenger и два Ford Mustang.



