Методы из 90-х. Саратовских полицейских заподозрили в пытках задержанного утюгом

Саратовская полиция вновь оказалась в центре криминальной истории. На сей раз сотрудников подозревают в пытках утюгом.

Как сообщает 8 октября прокуратура региона, уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением насилия возбуждено против троих сотрудников межмуниципального отдела МВД «Саратовский».

По версии следствия, в период с 24 по 25 сентября этого года они доставили в отдел 32-летнего подозреваемого в преступлении. В отделе, как говорится в материалах дела, мужчину сначала избили, а после причинили ожоги «нагревающимся металлическим прибором».

Подозреваемым грозит до десяти лет лишения свободы. Областной главк МВД тем временем проводит служебную проверку. «Если вина сотрудников подтвердится, они будут уволены из органов внутренних дел и понесут наказание в соответствии с действующим законодательством, а их непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», – заявили в пресс-службе главка РИА Новости.

Меньше недели назад в той же Саратовской области двоих полицейских задержали по подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло смерть потерпевшего. По версии следствия, сотрудники якобы до смерти избили мужчину на кладбище. На тело наткнулись прохожие 26 сентября в лесу рядом с поселком Пролетарский неподалеку от Вольска. В Следственном комитете Саратовской области уточнили, что, согласно судебно-медицинскому исследованию, гибель 41-летнего мужчины наступила в результате тупой травмы груди с переломами ребер слева, разрывом легкого, массивной кровопотери.



