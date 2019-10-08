«Средство надо вливать в трубы, а не в себя». Суд отклонил иск Алибасова к производителю «Крота»

Пресненский суд Москвы отклонил иск продюсера Бари Алибасова о взыскании 100 млн рублей с производителя средства для прочистки труб «Крот», «Ингосстраха» и гипермаркета «Ашан», где было куплено выпитое им средство.

По словам адвоката Андрея Комиссарова, продюссер оценил моральный вред в 85 млн рублей, а ущерб, причиненный его здоровью, – в 15 млн рублей, сообщает 8 октября ТАСС.

Представители «Ашана» заявили, что у компании есть все документы, подтверждающие качество чистящего средства, а все требования законодательства по реализации товаров соблюдены.

«Средство для очистки труб надо вливать в трубы, а не в себя», – сказал в ходе заседания представитель «Ашана».

Продюсер оказался в больнице после глотка очистителя 4 июня. Сообщалось, что он перепутал бутылку очистителя то ли с йогуртом, то ли с водой. Его подвело слабое зрение. Он полностью оправился и сообщал, что чувствует себя хорошо. В прессе появлялись предположения об инсценировке отравления.



