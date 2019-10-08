Дорожники продолжают ремонты, но по новым правилам. Теперь асфальт вяжет

Несмотря на осень, ремонты дорог продолжаются как в Петербурге, так и в Ленобласти. Однако холода заставляют менять технологию.

Как сообщили 8 октября «Фонтанке» в пресс-службе областного дорожного комитета, дорожники при ремонте начали использовать вяжущие добавки и присадки, которые необходимо добавлять в асфальт в условиях холодной погоды. Они снижают температуру укладки полотна без потери качества, и асфальтобетонная смесь становится более пластичной.

«Ленавтодор», выступающий заказчиком по ремонту и строительству региональных трасс, затребовал рецепты добавок у всех подрядных организаций, а также запросил информацию о составах асфальтобетонной смеси у государственных предприятий, занимающихся обслуживанием дорог – ремонтно-строительных и эксплуатационных управлений. Данные передаются для проверки химического состава испытательной лабораторией учреждения.



