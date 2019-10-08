«Требуем прекратить уголовное дело в отношении нашей коллеги». За журналистку Светлану Прокопьеву вступился Союз журналистов Петербурга и Ленобласти

Союз журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области потребовал прекращения уголовного дела в отношении псковской журналистки Светланы Прокопьевой, обвинённой в оправдании терроризма. Документ, принятый 8 октября, есть в распоряжении «Фонтанки».

«Обвинение основывается на экспертизе сотрудников Московского государственного лингвистического университета, которые усмотрели в словах журналистки «неявное оправдание терроризма». С этими выводами категорически не согласны члены Гильдии лингвистов-экспертов России. Последние не нашли в материале Прокопьевой признаков преступления», – сказано в тексте заявления.

При этом Союз журналистов Петербурга инициировал сразу две собственные экспертизы высказываний Прокопьевой. Выводы экспертов по первому исследованию, как утверждает Союз, противоречат выводам, которые легли в основу обвинения.

«Выводы сотрудников Московского государственного лингвистического университета не содержат в себе подтверждений наличия в тексте Светланы Прокопьевой «заявления о признании идеологии и практики терроризма правильными, нуждающимися в поддержке и подражании», как указано в УК РФ», – говорится в документе.





Вторая экспертиза была проведена юридической компанией «Дювернуа Лигал».

«Выводы экспертов однозначны: в действиях Светланы Прокопьевой отсутствует объективная сторона такого преступления, как «публичное оправдание терроризма», ответственность за которое предусмотрена статьёй 205.2 УК РФ. Исходя из вышесказанного, требуем прекратить уголовное дело в отношении нашей коллеги», – завершают своё заявление члены Союза журналистов Петербурга и Ленобласти.

Требование адресовано генеральному прокурору РФ Юрию Чайке, председателю СК генералу юстиции РФ Александру Бастрыкину, полпреду президента РФ по СЗФО Александру Гуцану, Следственному управлению Следственного комитета РФ по Псковской области и Прокуратуре Псковской области.

В конце августа заместитель горсуда Пскова Эльвира Кузнецова оставила в силе штрафы на сумму 350 тысяч рублей для «Эха Пскова» и «Псковской ленты новостей» за колонку Прокопьевой, опираясь на экспертизу Московского государственного лингвистического университета. В ходатайстве о проведении альтернативной экспертизы у специалистов-лингвистов судья отказала.

Светлана Прокопьева Фото: Николай Нелюбин/"Фонтанка.ру"

Прокопьеву и псковские СМИ преследуют за реплику, в которой анализировались причины самоподрыва юноши в здании управления ФСБ по Архангельской области в конце 2018 года.

После предъявления обвинения Светлана Прокопьева опубликовала открытое письмо «Семь лет за две страницы текста».

«По такому же принципу можно выдумать уголовное дело из любого более-менее острого текста. Достаточно найти «экспертов», которые подпишут нужное следователю «экспертное заключение». Зная об этом, возьмете ли вы в работу проблемную тему? Поставите ли вы вопросы, которые наверняка выбесят власть? Решитесь ли уличить в преступлении того, кто носит погоны? Мое уголовное дело – это убийство свободы слова. Имея перед глазами мой пример, десятки и сотни других журналистов не решатся вовремя сказать правду», – обратилась журналист к коллегам.

После многочисленных публикаций открытого письма в независимых СМИ следователь, который ведёт дело Светланы Прокопьевой, вызвал на допросы псковских журналистов и депутата областного парламента Льва Шлосберга, который много лет работал вместе с обвиняемой в газете «Псковская губерния».

Ранее в защиту Прокопьевой, в том числе, дважды выступили ОБСЕ и Союз журналистов России. Сама бывший главный редактор «Псковской губернии» подала жалобу в ЕСПЧ на законность обыска в её квартире и изъятия всей аппаратуры.