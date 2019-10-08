Главный тренер «Зенита» Сергей Семак снова женился на своей бывшей супруге. Невеста не сдерживала слёзы

Главный тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак сыграл свадьбу со своей бывшей супругой Анной Семак во вторник, 8 октября, в Италии. Торжественная церемония прошла в «Вилла д’Эсте», одном из самых известных отелей страны, чья история начинается в XVI веке.

Невеста не сумела сдержать слез, хотя выходит замуж за Сергея Семака уже во второй раз. Первая свадьба состоялась в 2009 году. Ранее Анна признавалась в разводе, хотя причин называть не стала.

В этот раз пара решила пригласить только самых близких друзей. В их число вошли первая жена режиссера Федора Бондарчука, главный редактор журнала «Hello!» Светлана Бондарчук, петербургская художница и дизайнер Элина Гордеева, звездный визажист, ведущий шоу «Перезагрузка» Сердар Камбаров, дизайнер и владелец молодого бренда Saint-Tokyo Юрий Питенин, а также помощник Семака в «Зените» Виллиам де Оливейра. Также присутствовали все семеро детей четы.



