В многоэтажке Металлостроя взорвался самокат. Осколок разбившегося стекла повредил глаз прохожей

Электросамокат устроил самоподрыв в Колпинском районе Петербурга 8 октября. Из-за неисправного аккумулятора случился пожар, а взрывная волна вынесла стекло, которое попало в глаз прохожей.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу, вечером на Полевой, 9, в Металлострое случилось ЧП. В однокомнатной квартире на 8-м этаже взорвался электросамокат из-за разгерметизации аккумулятора.

В итоге в квартире случился пожар на двух квадратных метрах, который оперативно потушили. Осколок стекла, вылетевший из рамы, повредил глаз прохожей. Женщину отправили в больницу для обследования.



