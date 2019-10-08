Шойгу заявил, что российская армия в 2019 году получила более 2,3 тысячи единиц техники. Флот получит 176 кораблей до 2027 года

Российская армия получила в 2019 году более 2,3 тысячи единиц новой и модернизированной техники. Об этом 8 октября заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, сообщает военное ведомство в Twitter.

Шойгу отметил, что в 2019 году на перевооружение армии и флота государство выделило свыше 1,5 трлн руб. Более 70% этой суммы направили на серийные закупки современного вооружения и техники.

Министр обороны также добавил, что к концу года доля современного вооружения в войсках составит около 68%. Кроме того, по словам Шойгу, в рамках госпрограммы вооружения до 2027 года на флот поступит 176 морских и рейдовых вспомогательных судов

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По данным ТАСС, для Военно-морского флота России в 2020 году заложат рекордное количество атомных подлодок и кораблей.