Чиновников попросили починить забор на Фермском шоссе. Они пообещали сломать, но только в 2030 году

Горожанин попросил чиновников восстановить сломанное ограждение газона в Приморском районе. Чиновники взамен пообещали демонтировать весь декоративный забор через 11 лет. Это следует из ответа заявителю, размещенного на портале «Наш Санкт-Петербург».

Петербуржец попросил привести в порядок ограждение газона напротив паркинга по адресу: Фермское шоссе, 18. Несколько секций были выломаны. На место выехал специалист отдела благоустройства администрации Приморского района. Он заключил, что «ограждение не несет функциональное назначение и подлежит демонтажу».

Однако, если забор не доломают в ближайшее время хулиганы, стоять он будет еще долго. Чиновники приняли решение включить работы по сносу конструкции в адресный перечень на 2030 год, пообещав, что ограждение исчезнет не позднее 1 декабря.



