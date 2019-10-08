В Германии разбился истребитель F-16 ВВС США. Пилота нашли живым

Военный самолет разбился в районе города Родт в земле Рейнланд-Пфальц в Германии 8 октября. Об этом сообщила местная полиция в Twitter. Предположительно катастрофа произошла с истребителем F-16 ВВС США.

По данным полиции, крушение произошло в нежилом районе. Жертв и разрушений нет. На месте происшествия перекрыли несколько дорог, работают экстренные службы. Пилот сумел катапультироваться и был госпитализирован.

Телеканал SWR утверждает, что разбился американский истребитель F16. Канал отмечает, что недалеко от места происшествия расположена авиабаза ВВС США «Шпангдалем».

Ведется расследование причин произошедшего.



