В Польше два сапёра погибли и четверо пострадали от взрыва снарядов времён Второй мировой

Шестеро саперов стали жертвами взрыва артиллерийских снарядов в Польше. Об этом сообщил 8 октября представитель генерального штаба вооруженных сил страны Марек Павляк, передает РИА Новости.

По его данным, в лесу взорвались пять снарядов времен Второй мировой войны. В результате ЧП пострадали шесть человек. Двое саперов скончались на месте от полученных травм.

«Два человека серьезно ранены и доставлены вертолетами в больницы. Травмы оставшихся военнослужащих более легкие – в больницу их доставили машинами скорой помощи», – добавил Павляк.

В мэрии Кузни-Рациборской Силезского воеводства пояснили, что в лесу со времен Второй мировой войны осталось множество неразорвавшихся боеприпасов. Причины произошедшего выясняются.



