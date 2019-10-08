Выжившая в Купчино. В Петербурге подросток 9 месяцев скрывалась от следствия, по-шпионски уходя от погони

Отец пропавшей в Петербурге школьницы Арины рассказал «Фонтанке», как возвращали блудную дочь. Пробить броню подростка-бегунка помогли щенок таксы и котенок.

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Ее искали в Волгограде, Екатеринбурге и Краснодаре, а Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство». В сводках мелькали особые приметы: брекеты серебряного цвета на верхней челюсти, порезы в виде шрамов на бедре и на предплечьях рук. Семья рассылала ориентировки в соцсетях, а отец публиковал видеообращения к дочери и ее друзьям. Все — безрезультатно.

Восьмиклассница Арина ушла вечером 31 декабря 2018 года, прихватив с собой оба паспорта и свидетельство о рождении. Записку родным оставила в шторах: мол, не ищите, бесполезно. Школьница провернула свое исчезновение в лучших традициях голливудских триллеров про очень умных, но обиженных женщин. Первые часы после бегства удалось восстановить по камерам видеонаблюдения и свидетельствам очевидцев. Вышла из дома на Комендантском, на окраине Приморского района выбросила в урну мобильный телефон. На попутке добралась до Купчино. Там купила новую куртку, переоделась — и исчезла. Об Арине не было известий до начала октября. Она внезапно появилась вместе с родителями в Следственном комитете, чтобы сообщить, что больше искать ее не надо, а дело об убийстве можно закрывать. Александр, отец Арины, ответил на вопросы «Фонтанки».

- Выходила ли Арина на связь перед тем, как вернуться домой, или ее приезд был полной неожиданностью для семьи?

– На связь не выходила. Была полная неизвестность и для нас, и для полиции, и для Следственного комитета. Ей, конечно, необходимо полное восстановление социализации в обществе, но сейчас мы думаем, как это сделать, чтобы избежать ненужного внимания других детей ее возраста, их родителей.





- Вернется ли Арина в школу?

– Оканчивать обучение необходимо обязательно, но вот где и как, пока неясно.



- Рассказала ли Арина, где она была, как прожила эти полгода?

– Рассказала. Но это настолько невероятно, что вызывает оторопь. У нас пока не сложилось полной картины, как это можно было сделать. Как могла 14-летняя девочка все настолько подробно продумать, все учесть, предпринимать меры для незаметности. Она рассказывает, что к побегу готовилась два года, изучала опыт других, методы розыска полиции, связь общества и полиции в плане того, кто бы мог о ней сообщить, а кто бы и нет.

Придумала, чем запутать следствие и розыск путем создания множества фейковых аккаунтов и их наполнения в разных соцсетях. Путь отхода, изменение внешнего вида, одежды. Заранее позаботилась о том, где будет жить и работать. Причем методы ее заработка были максимально диверсифицированы. Знала прекрасно о методах поиска идентифицированных электронных устройств, о следах в радиосетях операторов сотовой связи и так далее. Вот откуда вдруг такие знания, а главное, потребность в них появились? Видимо, главное ее желание было в экстремальных условиях протестировать способность жить взрослой жизнью, с полной ответственностью за себя. Я так понял, результаты ее полностью удовлетворили, и теперь к ней необходимо относиться как к взрослой умной девушке.

- Видела ли она ваше видеообращение, которое было опубликовано в феврале?

– Обращение видела, но только оно одно не подвигло ее пересмотреть свои жизненные взгляды подростка. Видео на канале, которые я опубликовывал, были направлены на то, чтобы камешком за камешком стучаться в ее сознание и душу. Она рассказала, что особенно ее задело видео об играх щенка таксы и котенка, которых мы взяли в дом этой весной. Она стала понимать, что количество приятных существ в ее доме увеличилось и ей будет с кем пообщаться дополнительно. К тому же она очень хотела собаку.

- А почему она вообще решила сбежать из дома, ведь она не могла не понимать, что вам, всей семье, будет очень больно?

– В силу ее подростковых представлений об окружающем ее мире. Тогда она думала, что она как существо полностью одинока. Так думает большинство подростков в этом возрасте.

- Она сильно изменилась за время отсутствия?

– Да, сильно. И в худшую и в лучшую сторону. Похудела, непривычна ее внешность, но взгляды на жизнь совершенно другие. Уверенность, суждения и тому подобное.

- Все эти месяцы Арина провела в полном одиночестве? Она не общалась со своими одноклассниками или друзьями?

– По крайней мере, из прошлой жизни ни с кем из тех, кого бы мы знали. Но она вполне могла общаться, придумав себе стороннюю личность. Да и при составлении февральского ролика я столкнулся с тем, что никто из ее одноклассников, их родителей, учителей не согласился предоставить десятисекундный ролик с просьбой вернуться, даже ее близкая подруга.

При этом в школе существует свой школьный поисковый отряд. Это несколько парней и девушек старших классов и тех, кто только что закончил обучение. Так вот, они помогали искать Арину в Питере. По разным кафе, клубам и так далее. И интересовались, часто звонили, даже через полгода, когда и от полиции частота звонков уменьшилась до минимума.

P. S.

Директор школы, где училась Арина, в беседе с корреспондентом «Фонтанки» опровергла, что родители обращались к педагогам с просьбой принять участие в записи видеоролика для дочери. Тем не менее в школе подчеркивают, что никаких проблем у Арины с учебой не было, родители всегда производили только благоприятное впечатление, а когда девочка пропала накануне Нового года, совет старшеклассников школы бросил все и вместо праздника искал ее «по кафешкам и подвалам». «Школа готова принять ее, как к ученице у нас претензий к Арине нет. Мы можем предложить и дистанционное обучение, и домашнее, – говорит директор. – Но, как сказала Арина нашему социальному педагогу, она не вернется в школу, потому что ей стыдно перед одноклассниками. Девочка ушла из-за отношений в семье, эти отношения скрывались, на поверхности никаких признаков не было. Но то, что она вернулась, — это счастье. И все наши ребята тоже рады этому».

В аппарате уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге «Фонтанке» сообщили, что ситуация в семье Арины обязательно будет рассматриваться на районной комиссии по делам несовершеннолетних. Если девочка скажет, что дома ее притесняют, ее могут поместить в социально-реабилитационный центр или социальную гостиницу. Если же жалоб от ребенка не будет, то семье предложат психологическое сопровождение для восстановления детско-родительских отношений. Но от общения с психологом семья имеет полное право отказаться.

Венера Галеева,

«Фонтанка.ру»