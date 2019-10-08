Брат за брата. Суд объявил в розыск девелопера Фукса, а не экс-совладельца «Теремка»

Бывшего совладельца сети ресторанов русской кухни «Теремок» Романа Фукса не объявляли в розыск по делу о мошенничестве, а суд не получал ходатайство о его аресте.

Как сообщает 8 октября «Медуза» со ссылкой на релиз «Теремка», в реальности Таганский суд собирается рассматривать ходатайство об Романа Фукса, брата Павла. В суде уже подтвердили, что в первоначальное их сообщение закралась ошибка. Сейчас в картотеке дел в качестве фигуранта указан Фукс П.Я.

О розыске Романа Фукса 5 октября сообщал ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Позже в суде подтвердили эту информацию.



