Брат за брата. Суд объявил в розыск девелопера Фукса, а не экс-совладельца «Теремка»
Бывшего совладельца сети ресторанов русской кухни «Теремок» Романа Фукса не объявляли в розыск по делу о мошенничестве, а суд не получал ходатайство о его аресте.
Как сообщает 8 октября «Медуза» со ссылкой на релиз «Теремка», в реальности Таганский суд собирается рассматривать ходатайство об Романа Фукса, брата Павла. В суде уже подтвердили, что в первоначальное их сообщение закралась ошибка. Сейчас в картотеке дел в качестве фигуранта указан Фукс П.Я.
О розыске Романа Фукса 5 октября сообщал ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Позже в суде подтвердили эту информацию.
Справка:
Павел Фукс — основатель крупной девелоперской компании MosCityGroup. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Дело связано со строительством жилищного комплекса Sky House на Мытной улице в Москве, следствие полагает, что путем заключения фиктивных контрактов были похищены 6 миллиардов рублей.