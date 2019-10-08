«Дэу» на встречке и трое в больнице. Подробности аварии в Новой Пустоши

Стали известны подробности аварии с двумя легковушками, произошедшей днем 8 октября во Всеволожском районе Ленобласти. Травмы в ней получили водитель и двое пассажиров.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, ДТП произошло в 13:30 на 11-м километре автодороги «дорога Мяглово – автодорога «Кола». По предварительным данным, 22-летний водитель автомобиля Daewoo выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Volkswagen под управлением женщины 29 лет.

В результате аварии травмы средней степени тяжести получили водитель «Дэу», его пассажир – парень лет 25 на вид – и 50-летняя пассажирка «Фольксвагена». Одного из пострадавших пришлось вызволять спасателям, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ленобласти. Вероятно, это был водитель «Дэу»: со слов очевидцев, парня зажало в покореженной машине так, что ему было трудно дышать. До приезда служб ему пытались помочь другие участники движения.

Всех пострадавших доставили в КЦРБ Всеволожска.



