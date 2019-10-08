Ленивых и боязливых берут в оборот. Как электронная виза в Петербург стала платной

С того момента, как граждане 53 стран получили возможность приехать в Санкт-Петербург по электронной визе, множество посредников воспользовались страхом иностранцев перед российской бюрократией. Всего 25–35 евро — и бесплатная виза готова.

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Россия разрешила иностранцам на время действия эксперимента (с 1 октября ориентировочно – до конца 2020 года) посещать Петербург на срок до 8 дней безо всяких консульских сборов. Заявка подаётся через сайт МИДа РФ, подтверждение приходит в течение 4 дней. Однако турагентства и сомнительные посредники нашли способ заработать и на этом. На первой же странице поиска при запросе «e visa St. Petersburg» выпадают сайты агентств, которые готовы помочь оформить электронную визу за приличное вознаграждение.

Например, самая крупная из специализирующихся на России финских турфирм Lahialuematkat предлагает за 35 евро «быстрое и чёткое» заполнение анкеты с помощью «квалифицированного специалиста», с возможностью доставки, в услугу входит консультация на финском языке и обработка фото. Здесь стоит отметить — сама виза виртуальная, на границе РФ иностранцам нужно лишь показать распечатанное подтверждение, высланное по электронной почте. Более того, в случае отказа во въезде на пункте пропуска РФ компания даёт гарантию в 300 евро — именно столько стоит обычная срочная виза, которую готовят за два дня.

Другие компании взялись за активное продвижение в этом новом секторе туристического рынка. Так, предложение заменить ссылку на официальный сайт МИДа РФ ссылкой на сторонний сайт, который обещает туристам оформить электронную визу в Санкт-Петербург, пришло и в редакцию «Фонтанки»: с каждого клиента предлагают «партнёрскую комиссию» в размере 20%.

Как правило, интерфейс таких сайтов выглядит приятнее официального министерского, и догадаться о том, что это – сторонняя компания, можно не сразу. Любопытно, что заказать электронную визу за минимальную сумму в 25 долларов с датой въезда через пять дней, 13 октября, здесь нельзя (напомним, МИД оформляет за 4 дня), поэтому сайт предлагает пятидневный «ускоренный» вариант за 50 долларов. Есть сайты, где нужно ввести минимум информации и сразу же перейти к оплате — 35 долларов. Остаётся только догадываться, получит ли заказчик электронную визу в принципе.





«В первый раз для заполнения анкеты [на сайте МИДа] надо немножко терпения, но это несложно. Мне было трудно подобрать фото, система не одобряла: то разрешение не то, то лицо повёрнуто недостаточно прямо. Думаю, что услуга платного оформления электронной визы никому не нужна, если только тем, кто не говорит по-русски, или по-английски, или не имеет компьютера, например пенсионерам», – говорит журналист финского издания Ilta-Sanomat Арья Паананен, которая испытала систему на себе. По словам Паананен, получить e visa даже чересчур просто: «По-моему, хорошо было бы требовать для анкеты скан страховки. Если её не требуют [приложить к заявлению] и не проверяют на границе, всегда будут люди, у которых могут возникнуть большие проблемы вроде болезни или аварии...»

«Фонтанка» тоже проверила — действительно, заполнение анкеты на сайте МИДа занимает 5—10 минут и не требует никаких особых усилий. Чуть сложнее и у нас оказалось с поиском подходящей под требования фотографии. Заявитель должен внести личные данные, указать цель поездки, адрес и контактные данные отеля или того, у кого он собирается остановиться, информацию о работодателе и отметить, бывал ли он раньше в России и имеет ли там родственников.

Как показал опыт первой недели, ни один из 650 прибывших с электронной визой туристов не был развёрнут на самой границе и всего 19 человек из нескольких тысяч подавших заявку не получили визу – из-за некорректно заполненной анкеты.

Яна Пруссакова, «Фонтанка.ру»