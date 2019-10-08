Анна Семак показала свое свадебное платье. Главный тренер «Зенита» женится в Италии на бывшей супруге

В ближайшие минуты в Италии, в местечке под названием Черноббьо, пройдет свадьба главного тренера «Зенита» Сергея Семака с его бывшей-будущей супругой Анной Семак. В отеле «Вилла д'Эсте», который выбрали для церемонии, 8 октября идут последние приготовления.

Невеста и жених уже предстали в своих свадебных нарядах.

скриншот истории/Instagram.com

Среди гостей замечены первая жена режиссера Федора Бондарчука, главный редактор журнала «Hello!» Светлана Бондарчук, петербургская художница и дизайнер Элина Гордеева, звездный визажист, ведущий шоу «Перезагрузка» Сердар Камбаров, дизайнер и владелец молодого бренда Saint-Tokyo Юрий Питенин, а также помощник Семака в «Зените» Виллиам де Оливейра.





– Это свадьба или годовщина? – уточнил Сердар Камбаров у Анны Семак, найдя несоответствие в названии мероприятия с тем, что у пары уже семеро детей.

– Нет, это свадьба, – отвечает Анна Семак.

Анна действительно была без кольца, в отличие, кстати, от Сергея.

– Как мне сказала сама Аня, они с Серегой, оказывается, развелись и теперь опять женятся, представляете? У них будет официальная свадьба, – поделился со своими подписчиками звездный визажист.

Именно у него в инстаграме жених и невеста впервые показали свадебные наряды.

Анна Семак призналась, что очень волнуется и боится запутаться в полах платья. Отметим также бриллиантовую диадему на голове у невесты.

В июне Сергей Семак сделал жене предложение. В Instagram Анна подтвердила, что пара ранее развелась, но не назвала причины.