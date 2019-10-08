«Целесообразно полностью блокировать пользователя». Сенатор Клишас написал закон об ограничениях для электронной почты

Ввести наказания для пользователей e-mail cервисов за распространение запрещённой в РФ информации предлагает председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. Соответствующий законопроект, написанный в соавторстве с сенаторами Александром Башкиным, Людмилой Боковой и Александром Карлиным, был внесён в Госдуму 8 октября, сообщил «Фонтанке» сам Клишас.

Автор закона о «суверенном Интернете» пояснил, что в целях распространения на почтовые сервисы и на «мессенджеры» одинаковых обязанностей в законодательство предлагается ввести новый термин – «организатор сервиса обмена сообщениями».

«На практике целесообразно полностью блокировать пользователя, а не отдельные отправляемые им сообщения», – уверен Андрей Клишас.

Сенатор настаивает, что предлагаемые поправки исключат возможность злоупотреблений со стороны владельцев электронных сервисов.





«Действующая редакция закона позволяет сделать вывод о том, что организатор сервиса обмена сообщениями может просматривать любые сообщения пользователей в целях их возможной блокировки. Законопроектом (внесённым в Госдуму сегодня. – Прим. ред.) на оператора будет возложена обязанность исключительно по блокировке передачи пользователем электронных сообщений и только на основании информации и соответствующего требования уполномоченного федерального органа исполнительной власти», – поясняет Клишас.

Упрёки в «закручивании цифровых гаек» сенатор пытается отбить заранее упреждающим выводом. «Указанное изменение позволит не только более эффективно противодействовать угрозам, но и обеспечит соблюдение прав граждан, гарантированных Конституцией», – подвёл итог член Совета Федерации.

Нововведения предлагают штрафовать владельцев e-mail сервисов за отказ от блокировки пользователя, однако суммы штрафов в аппарате сенатора Клишаса пока не называют.

По состоянию на 17:45 текст законопроекта не был опубликован в базе документов Госдумы.

Ранее Андрей Клишас с группой сенаторов уже вносили аналогичный законопроект, но отозвали его. Первая попытка разграничения «мессенджеров» и электронной почты «потребовала уточнения», пояснили «Фонтанке» в аппарате сенатора.

Отозванный вариант, в том числе, предлагал обязать организаторов работы e-mail сервисов «осуществлять идентификацию пользователей».