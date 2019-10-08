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Происшествия
08.10.2019 17:54
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ГИБДД вышла на след неизвестного, залетевшего на детскую площадку на Сизова. Очевидцы заметили двоих

Разбитый автомобиль на детской площадке на проспекте Сизова встретил полицейских уже пустым. Его владельца нашли, но он не имеет непосредственного отношения к происшествию.

Как сообщили «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, по одной из версий, хозяин машины передал ключи знакомым. Кто на самом деле был за рулём, выясняется.

По официальной информации, 8 октября около 4:30 у дома 14 по проспекту Сизова (Приморский район Петербурга) неустановленный водитель на «Ситроене» совершил столкновение с двумя стоящими транспортными средствами и выехал на детскую площадку. Никто не пострадал. Ведётся розыск водителя.

Местные жители видели двоих катавшихся на этой машине. «В 4:30 утра двое пьяных мужчин пытались угнать автомобиль, – рассказывают в сообществе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». – Пытаясь выехать со двора, задели ещё две машины, а затем сломали ограждение и скамейку на детской площадке. Осмотрев, что они наделали, покинули место происшествия. В 14:30 приехала полиция снимать отпечатки пальцев».


ГИБДД вышла на след неизвестного, залетевшего на детскую площадку на Сизова. Очевидцы заметили двоих

«Я знаю владельца лично. <…> А произошло всё на моих глазах, – отмечает одна из участниц группы, Мари. – Всё снято мною на камеру. <…> Видео передано в следственные органы».

Похожий случай произошёл, напомним, 20 сентября на Бестужевской улице. Тогда женщина перепутала педали, заехала на площадку и впечатала коляску в горку.

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